В Госдуме предложили ужесточить организацию концертов

В России депутаты комитета Госдумы по культуре вынесли на рассмотрение законопроект, направленный на усиление безопасности зрелищных мероприятий. Изменения предлагаются в закон «Основы законодательства РФ о культуре».

Согласно предлагаемым изменениям, организаторы концертов вместе с собственником площадки будут обеспечивать общественный порядок и безопасность зрителей. Законопроект также предусматривает, что место проведения должно обязательно иметь инфраструктуру и техническое оснащение, необходимые для этого, - уточнили в Госдуме РФ.

Также организаторы будут обязаны информировать зрителей о прекращении мероприятия и о порядке действий в случае чрезвычайной ситуации, а также при необходимости проводить их эвакуацию. За 30 дней до проведения мероприятия организаторы должны оповестить органы внутренних дел и местные органы власти о месте, дате, времени его проведения, тематике и планируемом числе участников. Вместе с владельцем места проведения мероприятия организовать контрольно-пропускной и внутриобъектный режимы в здании.

В случае принятия поправки вступят в силу 1 сентября 2024 года.

Фото: «Номер Один»