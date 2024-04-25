Жители Бурятии будут дышать чистым воздухом

В Бурятии начинается новый этап работы по улучшению качества атмосферного воздуха в республике в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», созданного при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина. Эта программа снизит загрязнение атмосферного воздуха и повысит качество окружающей среды.

На сегодня в столице Бурятии объем выбросов загрязняющих веществ от частного сектора составляет более 74 % от общего объема выбросов. Поэтому одним из главных мероприятий станет перевод печного и угольного на более экологичные виды отопления.

- В ходе программы «Чистый воздух» частный сектор в Улан-Удэ переведут с печного и угольного на электрическое отопление. Для этого будут реконструированы объекты электросетевого хозяйства для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии, - пояснили в Минприроды Бурятии.

Реконструкция электросетей на Левом берегу

Уже во втором полугодии комитет городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ и ПАО «Россети Сибирь» приступают к реконструкции электросетей на пилотном участке микрорайонов «Левый Берег – ДНТ «Урожай», «Сибиряк», «Профсоюзник».

Перед этим были выполнены проектно-изыскательские работы и проанализированы 1100 анкет от 1826 семей, проживающих на территории «пилота».

- В рамках эксперимента по ул. Независимая (мкр. Левый берег) частный дом был переведен на электроотопление. С 1 марта здесь установили оборудование, выполнили технологическое присоединение к сетям и утвердили порядок предоставления субсидии. Хозяйка дома рада, что попала в пилотный проект и надеется, что в ближайшие годы воздух здесь станет чище, - рассказали кураторы программы «Чистый воздух».

Как отметили в Минприроды республики, зона Левобережья относится к территориям с наиболее высоким уровнем загрязнения воздуха. Здесь совпали два фактора: географическое расположение - в низине, где смог не рассеивается, плюс – огромный частный сектор.

Закрытие котельных, электрофильтры и электромобили в Улан-Удэ

В Улан-Удэ планируется закрыть часть котельных, а часть – оснастить электрофильтрами очистки дымовых газов, что снизит выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Кроме того, поощряются владельцы легковых автомобилей с электрическими двигателями – они освобождены от уплаты транспортного налога.

В городе развиваются сети электрических станций для зарядки автомобилей (в 2023 году построено 10, общее количество – 18). Так на 01.01.2024 года в республике зарегистрировано 357 электромобилей и 8992 так называемых гибридов (электро и бензин), тогда как тремя годами ранее - 96 и 1156 соответственно).

«Чистый воздух» в Гусиноозёрске

Основной вклад в общую сумму выбросов загрязняющих веществ в Бурятии вносит АО «Гусиноозерская ГРЭС» и дома частного сектора. Чтобы снизить вредные выбросы, в Гусиноозерске построят систему центрального теплоснабжения в п. Восточный, п. Кедровый, п. Солнечный, п. Первомайский за счет федеральных средств.

Это позволит перевести частные домовладения на централизованное теплоснабжение. Всего подключат к централизованному теплоснабжению более 1500 частных домовладений.

«Выбираю чистый воздух»

Кроме того, в рамках федерального проекта «Чистый воздух» 25 мая Бурятии присоединится к третьей Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» (0+). В рамках акции нужно будет отказаться на время от использования личного автотранспорта с традиционными видами топлива, и фиксировать в Вконтакте пройденные шаги.

Фото: Номер один