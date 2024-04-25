В теплицах Бурятии посеяли более пятисот тысяч семян сосны

В теплицах «Лесресурса» сотрудники учреждения совместно со студентами сельхозакадемии посеяли семена сосны обыкновенной, с закрытой корневой системой. В дальнейшем сеянцы высадят в Заудинском и Верхне-Талецком лесничествах.

- Каждое семечко сажают вручную. Условия закрытого грунта способствуют достижению высокой всхожести семян, обеспечивают более интенсивный рост сеянцев по сравнению с открытым грунтом. Всходы сосны в теплице появляются на 10-20-й день. Мы проводим комплекс агротехнических мероприятий, включающих регулярные поливы, проведение подкормок комплексным удобрением со сбалансированным соотношением макро и микроэлементов, борьба с болезнями и сорняками с использованием современных средств защиты позволяет добиться высокого выхода стандартных сеянцев сосны обыкновенной, - рассказал начальник «Лесресурса» Денис Михалёв.

Как отметили в РАЛХе, в текущем сезоне уже был засеян тепличный комплекс Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Общее число высаженных семян за посевную кампанию 2024 года около 525 000 семян. Такого количества сеянцев с закрытой корневой системой хватит, чтобы восстановить погибший лес на площади более 150 гектар.

Фото: Агентство лесного хозяйства Бурятии



