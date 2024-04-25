Школьникам Бурятии предлагают обучиться технологиям в интернет-торговле

Минцифры России в период с 6 по 31 мая проведёт урок по теме «Технологии в интернет-торговле» в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» (6+).

Урок адресован учащимся 1-11 классов, направлен на расширение знаний в сфере цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.

Цель урока – сформировать представление детей о технологиях, применяемых в электронной коммерции, познакомиться с профессиями аналитика, программиста и тестировщика.



Онлайн-уроки будут доступны на сайте образовательного проекта «Урок цифры».

Организаторами проекта выступают Минцифры, Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» и компания Ozon Tech в партнерстве с ключевыми российскими организациями сферы информационных технологий.

Возрастное ограничение 6+





Фото: ru.freepik.com