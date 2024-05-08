Общество 08.05.2024 в 14:34

В праздники Бурятию ожидают сильный ветер и мокрый снег

Жителей республики призывают воздержаться от дальних поездок
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Текст: Елена Патрикеева
В праздники Бурятию ожидают сильный ветер и мокрый снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 9-10 мая по республике ожидается усиление северо-западного ветра до 15-22 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега.

Главное управление МЧС России по Бурятии призывает граждан и гостей республики соблюдать меры безопасности.

«При усилении ветра, находясь на улице, соблюдайте меры предосторожности. Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты. Не оставляйте детей без присмотра», - сообщили спасатели.

В случае необходимости оказания помощи пожарными и спасателями горожане могут обратиться по телефонам 101 или 112.

Фото: «Номер Один»

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