В Улан-Удэ Этнографический музей провел акцию по посадке саженцев

На территории Этнографического музея народов Забайкалья прошла акция по посадке саженцев, посвященная 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В акции приняли участие сотрудники учреждений культуры во главе с министром культуры Бурятии Соелмой Дагаевой. Они посадили 79 саженцев, продолжив дело Георгия Селиверстовича Стржельбицкого, участника Великой Отечественной войны, сообщили в Минкульте Бурятии.

«Это акция позволит потомкам участников Великой Отечественной войны не только помнить о героях битв, но и наслаждаться зеленью природы под мирным небом над головой», - отметила Соелма Дагаева.

В министерстве напомнили, что мероприятие состоялось в рамках международной акции «Сад памяти», целью которой является посадка свыше 27 млн. деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, а также в ходе специальной военной операции.

Фото: пресс-служба Министерства культуры РБ