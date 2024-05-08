Общество 08.05.2024 в 14:19
В Тункинском районе Бурятии автоинспекторы напомнили о трезвости за рулем
Они провели беседы с местными водителями
Текст: Елена Патрикеева
В Тункинском районе республики сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие, направленное на повышение соблюдения правил дорожного движения и трезвости за рулем.
«В ходе бесед с водителями стражи порядка подчеркнули вред управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, отметив, что даже небольшое количество спиртного может серьезно нарушить способность человека контролировать автомобиль», - рассказали в пресс-службе МВД Бурятии.
Также каждому водителю вручили памятки с советами и попросили быть примером законопослушного поведения на дороге.
Фото: пресс-служба МВД по РБ
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