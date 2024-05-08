Происшествия 08.05.2024 в 13:44
Крупный лесной пожар угрожает Новокижингинску
В поселке объявлен срочный сбор добровольцев
Текст: Андрей Константинов
В поселке Новокижингинск объявлен срочный сбор добровольцев для тушения лесного пожара, бушующего возле населенного пункта.
«Существует угроза поселку. Сбор у администрации Новокижингинска в течении 30 минут. При себе иметь лопаты, грабли, ведра», - такое объявление появилось в вайбер-чате «Кижинга-инфо.24/7».
Напомним, лесной пожар неподалеку от Новокижингинска вспыхнул вчера. Первоначально его площадь составляла всего 0,5 га. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
«Угрозы населенному пункту нет», - уверенно заявили вчера власти.
Однако к настоящему времени площадь возгорания разрослась уже до 200 гектар, 25 из которых – верховой пожар. В борьбе с огнем сейчас участвуют более ста человек.
Фото: «Кижинга-инфо.24/7»
«Существует угроза поселку. Сбор у администрации Новокижингинска в течении 30 минут. При себе иметь лопаты, грабли, ведра», - такое объявление появилось в вайбер-чате «Кижинга-инфо.24/7».
Напомним, лесной пожар неподалеку от Новокижингинска вспыхнул вчера. Первоначально его площадь составляла всего 0,5 га. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
«Угрозы населенному пункту нет», - уверенно заявили вчера власти.
Однако к настоящему времени площадь возгорания разрослась уже до 200 гектар, 25 из которых – верховой пожар. В борьбе с огнем сейчас участвуют более ста человек.
Фото: «Кижинга-инфо.24/7»
ТегиЛесной пожар