Происшествия 08.05.2024 в 13:44

Крупный лесной пожар угрожает Новокижингинску

В поселке объявлен срочный сбор добровольцев
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Текст: Андрей Константинов
Крупный лесной пожар угрожает Новокижингинску
В поселке Новокижингинск объявлен срочный сбор добровольцев для тушения лесного пожара, бушующего возле населенного пункта.

«Существует угроза поселку. Сбор у администрации Новокижингинска в течении 30 минут. При себе иметь лопаты, грабли, ведра», - такое объявление появилось в вайбер-чате «Кижинга-инфо.24/7».

Напомним, лесной пожар неподалеку от Новокижингинска вспыхнул вчера. Первоначально его площадь составляла всего 0,5 га. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

«Угрозы населенному пункту нет», - уверенно заявили вчера власти.

Однако к настоящему времени площадь возгорания разрослась уже до 200 гектар, 25 из которых – верховой пожар. В борьбе с огнем сейчас участвуют более ста человек.

Фото: «Кижинга-инфо.24/7»

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