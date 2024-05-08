Цирк Бурятии объявил о кадровых изменениях

Вчера, 7 мая в спортивном комплексе «Сагаан Морин» заместитель министра культуры республики Владимир Будацыренов представил коллективу нового директора цирка Бурятии. Им стал Батуев Тудуп Батомункуевич, ранее занимавший должность заместителя директора по развитию цирка Бурятии, сообщили в Минкульте РБ.

– У Тудупа Батомункуевича есть опыт работы в учреждениях культуры, знания, знает бюджетную сферу, экономику. Теперь нужно дальнейшее развитие, при этом сохраняя традиции циркового искусства, претворяя в жизнь новые креативные идеи и, конечно же, быть интересным любимому зрителю. Желаю успехов в работе, – сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Напомним, что с 2015 года директором цирка была Борисова Наталья Владимировна, талантливый стратег и менеджер.

Фото: пресс-служба цирка Бурятии