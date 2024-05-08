Происшествия 08.05.2024 в 13:02

Пропавшего в Улан-Удэ мужчину нашли мертвым

Горожанин бесследно исчез в октябре 2023 года
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Текст: Андрей Константинов
Пропавшего в Улан-Удэ мужчину нашли мертвым
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о прекращении поисков 68-летнего жителя Улан-Удэ Дамдина Л. К сожалению, мужчина был найден мертвым.

Горожанин бесследно пропал в октябре 2023 года. По факту его исчезновения Следственный комитет Бурятии возбуждал уголовное дело. Известно, что мужчина имел проблемы со зрением. Обстоятельства его гибели не сообщаются.

Напомним, ранее в Улан-Удэ нашли мертвой женщину, страдающую деменцией. Она пропала в ноябре прошлого года.
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