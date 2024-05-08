Общество 08.05.2024 в 13:02

В Улан-Удэ с 11 мая перекроют участок дороги по улице Ключевская

Там будут обустраивать ливневую канализацию
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Текст: Елена Патрикеева
В Улан-Удэ с 11 мая перекроют участок дороги по улице Ключевская

В Улан-Удэ с 11 мая по 9 июня перекроют участок дороги по улице Ключевская – от улицы Фролова до остановки «ВСГУТУ». Там будут обустраивать ливневую канализацию. На время ремонтных работ будет действовать временная схема объезда для общественного транспорта и автомобилистов, сообщили в администрации города.

На период ремонта изменятся схемы движения автобусов и частных перевозчиков по маршрутам №№ 2, 17, 21, 21А,29, 51, 59, 70, 77, 82, 134, 135 в направлении 20А квартала с организацией движения закрытого участка по ул. Ключевская через ул. Дарханская – ул. Жердева – пр. Строителей – далее по утвержденным схемам.

Схема в карточке ниже:


Комитет по транспорту просит горожан быть внимательными и заранее выбирать пути объезда закрытых участков дорог.

Фото: "Номер Один", Администрация Улан-Удэ

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ремонт дорог

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