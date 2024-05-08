В Улан-Удэ прошел «Марш юных патриотов»

Сегодня с площади советов стартовал парад «Марш юных патриотов». В этом году он проходил под лозунгом «Улан-Удэ – город трудовой доблести».

В нем приняли участие более 300 юнармейцев, отрядов зарничников, учащихся кадетских и казачьих классов, участников Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Они промаршировали по площади Советов и спустились к Мемориалу Победы, сообщили в администрации Улан-Удэ.

Как отметили в мэрии, после парада в 14:00 состоялся торжественный митинг «Весна Победы», церемония возложения венков к Вечному огню и к памятнику маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому. После этого для горожан развернут полевую кухню, где всех желающих бесплатно угостят солдатской кашей.

Фото: скриншот видео Администрации Улан-Удэ