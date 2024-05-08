В Улан-Удэ в День Победы перекроют центр города

Завтра, 9 мая в день проведения военного Парада с 6:00 площадь Советов будет закрыта до завершения праздничных мероприятий, сообщили в Комитете по транспорту.

Перекроют дороги по улицам Сухэ-Батора, Советская, Ербанова, Почтамтская, Ранжурова, участок ул. Коммунистическая от ул. Сухэ-Батора до ул. Ербанова, правая сторона Борсоева от Виадука до ул. Сухэ-Батора. Объезд центральной части города будет осуществляться по улицам Смолина, Борсоева и Коммунистическая.

Схема в карточке ниже:







Администрация города просит горожан быть внимательными и заранее выбирать пути объезда закрытых участков дорог.

Фото: «Номер Один», мэрия Улан-Удэ