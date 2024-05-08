Общество 08.05.2024 в 13:43

В Улан-Удэ в День Победы перекроют центр города

Для проезда будут закрыты несколько центральных улиц
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Текст: Елена Патрикеева
В Улан-Удэ в День Победы перекроют центр города

Завтра, 9 мая в день проведения военного Парада с 6:00 площадь Советов будет закрыта до завершения праздничных мероприятий, сообщили в Комитете по транспорту.

Перекроют дороги по улицам Сухэ-Батора, Советская, Ербанова, Почтамтская, Ранжурова, участок ул. Коммунистическая от ул. Сухэ-Батора до ул. Ербанова, правая сторона Борсоева от Виадука до ул. Сухэ-Батора. Объезд центральной части города будет осуществляться по улицам Смолина, Борсоева и Коммунистическая.

Схема в карточке ниже:


Администрация города просит горожан быть внимательными и заранее выбирать пути объезда закрытых участков дорог.

Фото: «Номер Один», мэрия Улан-Удэ

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перекрытое движение День Победы

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