Общество 08.05.2024 в 14:01

Жителей Бурятии приглашают принять участие в конкурсе «Дальний Восток – Земля приключений»

Награда за лучший короткометражный фильм о путешествии по Дальнему Востоку — 3 млн рублей
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Текст: Андрей Константинов
Жителей Бурятии приглашают принять участие в конкурсе «Дальний Восток – Земля приключений»
С 1 мая по 30 декабря открыт прием заявок на участие во 2 сезоне Всероссийского конкурса на лучшее путешествие «Дальний Восток – Земля приключений». Награда за лучший короткометражный фильм о путешествии по Дальнему Востоку — 3 млн рублей.

Для участия в конкурсе необходимо снять короткометражный фильм о своем путешествии на Дальний Восток и направить его на оценку жюри через сайт https://путешественникдв.рф. Конкурс проходит в следующих номинациях:

– гран-при (лучшее путешествие);

– пешее путешествие (пеший поход, веломаршрут по дикой природе);

– водное путешествие (сплав по реке, морское, подводное путешествие, серфинг);

– зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках, зимний веломаршрут, сноубординг).

Отдельное внимание жюри уделят маршрутам, которые воссоздают путешествия первопроходцев и первооткрывателей дальневосточных территорий. Принять участие в конкурсе могут путешественники от 10 лет: дети под руководством взрослых и сами взрослые.

На конкурс принимаются как профессионально снятые фильмы, так и кадры, запечатленные на обычный телефон. Лучшие работы победителей и призеров будут транслировать в эфирной сетке вещания региональных телеканалов, а отчетные сведения и видеофильмы добавят на интерактивную карту туристических маршрутов регионов Дальнего Востока.

– Разворот в сторону активных путешествий со всех сторон правильный. Не только с точки зрения того, что Дальний Восток нужно посетить обязательно, а еще с точки зрения того, что отдых на лежаках ничего положительного в жизнь человека не привносит. А вот когда ты выходишь и понимаешь: надо развести костер, поставить палатку, рассчитать свои силы, мне кажется, что тогда человек становится увереннее, сильнее, – сказал вице-премьер – полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Опыт первого сезона показал востребованность конкурса среди профессионалов и любителей активного отдыха – поступило более 200 отчётов о путешествиях по дальневосточным регионам, в том числе 12 из Бурятии. Итоги первого сезона конкурса были подведены в ноябре 2023 года на международной выставке-форуме «Россия».

Житель Бурятии Никита Суханов стал победителем 1 сезона конкурса и завоевал второе место в номинации «Водное путешествие». Молодой человек выполнил однодневный сплав по горной реке Иркут в Тункинском районе вдоль гор Саянского хребта и Хамар-Дабана.

Конкурс проводится по инициативе Юрия Трутнева при поддержке Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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