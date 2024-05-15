Жительница Улан-Удэ дважды наказала «Городские маршруты»

В 2023 году улан-удэнка – пассажирка одного из городских муниципальных автобусов – не удержалась в автобусе во время совершения водителем маневра, потеряла равновесие и упала. В результате падения она получила закрытый перелом шейки плечевой кости и обширную гематому.

В первый раз женщина обратилась в суд весной 2023 года. Обращаясь в Октябрьский районный суд с исковым заявлением, истец просила взыскать с МУП «Городские маршруты» компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей.

Травму женщина получила при следующих обстоятельствах. Во время следования по маршруту водитель автобуса после проезда железнодорожного переезда при повороте налево по главной дороге совершил резкое ускорение. Одна из пассажирок не смогла удержать равновесие и упала на нижние ступеньки, ударившись правым плечом о дверь. В результате падения она получила травму в виде закрытого перелома шейки плечевой кости и обширную гематому.

После причиненной травмы в течение месяца женщина соблюдала постельный режим. Согласно заключению эксперта, был причинен тяжкий вред здоровью. С момента травмы истец восстанавливалась длительное время, причем из-за полученной травмы ее жизнь существенно ухудшилась. Продолжать прежний активный образ жизни она не может.

Вскоре женщина обратилась в АО «СОГАЗ» с заявлением о выплате страхового возмещения за вред здоровью. Рассмотрев указанное заявление, АО «СОГАЗ» составило страховой акт в отношении МУП «Городские маршруты» и выплатило женщине 201 000 рублей.

Октябрьский районный суд счел, что «моральные и физические страдания, возникшие у истца в связи с повреждением здоровья в результате действий источника повышенной опасности, подлежат компенсации. Суд считает возможным определить размер компенсации морального вреда с учетом характера полученных истцом повреждений, их степени тяжести и последствий, длительности лечения, а также суд учитывает индивидуальные особенности истца, в том числе ее возраст. В подтверждение указанных доводов суду представлены копии медицинских документов», - отмечается в материалах дела.

В итоге с предприятия в пользу пассажирки взыскали 250 тысяч рублей. Причем выплачивать компенсацию пассажирке приходится самому водителю.

Однако женщина, не удовлетворившись суммой компенсации, вновь подала заявление в суд и вновь попросила взыскать с МУПа 500 тысяч рублей за оказание некачественной услуги.

В материалах дела отмечается, что в 2023 году женщина обратилась в МВД для возбуждения уголовного дела, однако в овзбуждении дела ей отказали.

Из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела следует, что в ходе доследственной проверки выяснилось, что факт нарушения со стороны водителя Правил дорожного движения РФ не установлен, а его действия не находятся в причинной связи с получением телесных повреждений пассажиркой, поскольку причинение вреда ее здоровью стало следствием неосторожных действий ее самой. Женщина встала во время движения автобуса, после чего стала перемещаться в салоне транспортного средства. Сразу после того, как она встала со своего места, она сразу же взялась за поручень левой рукой, двумя руками за поручень она не держалась, в ней же у нее находился пакет. После того, как она подошла к двери, правой рукой потянулась к кнопке, на которую необходимо нажать, чтобы автобус остановился на остановке общественного транспорта.

«Таким образом, оснований полагать, что ответчиком оказана услуга по перевозке ненадлежащего качества, не имеется, доказательств, свидетельствующих об этом суду не представлено», - пришел к выводу суд.

Суд постановил исковое заявление горожанки удовлетворить частично - взыскать с МУП «Городские маршруты» в пользу потерпевшей женщины компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб. и штраф в размере 10 000 руб. - итого 30 000 рублей.

Фото: "Номер один"