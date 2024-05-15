В Бурятии выйдет сборник песен о силе родной земли

В рамках нацпроекта «Культура» АНО Культурный центр «Республика 03» запускает создание сборника песен «Сила родной земли. Песни о вечном». Поддержку проекта обеспечит минкультуры Бурятии и местный театр оперы и балета.

- Все песни бурятских авторов будут посвящены теме поддержки воинов СВО, патриотизма, любви к Родине, семейных и духовно-нравственных ценностей. Всего будет создано десять новых композиций. Также планируются съёмки двух видеоклипов, - сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

В ведомстве также добавили, что проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Фото: "Номер один"