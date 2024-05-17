В Бурятии из-за печи чуть не сгорел дом

В Селенгинском районе огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в частном жилом доме, находящимся в Гусиноозерске.

Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, на момент прибытия первого подразделения было сильное задымление. В ходе разведки помещения звеном газодымозащитной службы было обнаружено загорание полов вблизи печи на площади трех квадратных метров.

Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет, добавили в ведомстве.

На месте работали 9 сотрудников МЧС России и 3 единицы техники. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В МЧС напоминают, что необходимо следить за состоянием печи, своевременно производить очистку дымохода и печи от сажи. Также следует разместить перед дверцей печи металлический лист, не применять для растопки печи легковоспламеняющиеся горючие жидкости и не оставлять без присмотра топящуюся печь.

Фото: МЧС пол РБ