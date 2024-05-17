Утвержден обновленный план развития горных работ Тимлюйского цементного завода

Забайкальским управлением Федеральной службы экологическому, технологическому и атомному надзору согласован измененный план развития горных работ ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») на II–IV кварталы 2024 года. Соответствующее решение утверждено протоколом ведомства № 7436 от 26.04.2024.Как сообщили в пресс-службе компании, необходимость внесения изменений в План развития горных работ на II–IV кварталы 2024 года связана с временным выводом из эксплуатации одного из участков отвалообразования. Данные обстоятельства не сказались на деятельности Тимлюйского цементного завода: разработка месторождения осуществлялась и продолжает осуществляться в прежнем режиме; вскрышные и добычные работы проводятся в соответствии с плановыми показателями; цементный завод своевременно обеспечивается сырьем требуемого качества.«При текущем уровне загрузки производственных мощностей предприятие обеспечено сырьем на 35 лет – подчеркивает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. – Сегодня все работы на карьере ведутся в штатном режиме: как и другие подразделения нашего предприятия, цех «Горный» готов к началу активного строительного сезона».Напомним, Таракановское месторождение стало основной сырьевой базой Тимлюйского цемзавода в 1963 году, после закрытия Право-Еловского карьера известняков. В настоящее время разведанные запасы Таракановского месторождения оцениваются в 19103 тыс. тонн известняка, в 2024-м планируется добыть 550 тыс. тонн.Фото: предоставлено ООО «ТимлюйЦемент»