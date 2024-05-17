Культура 17.05.2024 в 12:02

В Улан-Удэ отметят праздник «День отказа от гаджетов»

Мероприятие пройдет 18 мая в парке им. С.Н. Орешкова
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ отметят праздник «День отказа от гаджетов»

Дирекция по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ приглашает горожан отметить праздник «День отказа от гаджетов», приуроченный к году Семьи (возрастное ограничение 0+).

Мероприятие состоится 18 мая, в 12.00, в парке им. С.Н. Орешкова.

Гостей праздника ждет много увлекательных игр, мастер-классов, розыгрышей, а также концертная программа.

В программе мероприятия – мастер классы по созданию летних головных уборов -бандан с модным дизайном, ретро уголок с компьютерными играми 80-90-х годов (Super Mario Bros, Sonic the Hedgehog, Mortal Kombat, Battle City), Робоуголок, фотозоны, розыгрыши.

В концерте примут участие творческие коллективы ВСГИК и МАУ «Городской культурный центр», а также выступит музыкальная группа «СЕЗОН DОЖДЕЙ».

Мероприятие идеально подойдет для всей семьи.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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с 15 по 21 мая

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