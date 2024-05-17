Житель Бурятии попал в сети Евы и потерял 3,5 млн рублей

За минувшие сутки в отделы полиции Бурятии обратились несколько граждан, которых обманули мошенники.Как рассказали в республиканском МВД, одной из жертв аферистов стала 30-летняя жительница Еравнинского района, которая перевела мошенником 360 тысяч рублей, пытаясь заработать на инвестициях. С ней связались представители инвестиционной компании, предложившие заработать, торгуя на бирже.Женщина внесла 10 тысяч рублей, увидела «прибыль» в своем кошельке и уже спустя несколько дней оформила кредиты и стала переводить деньги на счета «брокеров». А когда ее инвестиционный счет оказался «заблокированным», мошенники отправили сельчанку на официальный сайт Министерства финансов, где она оставила обращение. Ответ от чиновников Минфина она получила почти сразу. Они дали женщине рекомендацию срочно перевести средства на «безопасные ячейки» и закрыть банковские счета.К сожалению, сельчанка не заподозрила, что это было лишь новое представление аферистов. Она последовала совету и совершила несколько переводов, но затем банк приостановил операции и связался с женщиной для подтверждения. Только тогда банковские работники смогли убедить гражданку, что она общается с мошенниками.По аналогичной схеме аферисты обманули и 53-летнего жителя Северобайкальска. Мужчину обманула псевдо-брокер по имени Ева. В общей сложности гражданин перевел мошенникам более 3,5 миллионов рублей. При этом часть средств он взял в кредит на свое имя, а остальную сумму занял у друга.«В обоих случаях мошенники связывались с гражданами инициативно, а затем переводили общение на сервисы видеосвязи. Злоумышленники просили установить приложение, которое на самом деле не является торговой площадкой, а представляет собой приложение-эмулятор – мошенники управляют всеми графиками и цифрами, отображаемыми в кошельке», - рассказали в полиции.Фото: «Номер один»