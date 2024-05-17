Житель Бурятии лишился автомобиля, который хотел продать

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Курумкан. Он обвинялся в пьяном вождении.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в августе 2023 года мужчина был привлечен к административной ответственности за пьяную езду. Тогда его лишили прав на полтора года. Однако должных выводов из этого сельчанин не сделал. В феврале 2024 года он приехал к знакомому, которому хотел продать свою машину. Поговорив и выпив с товарищем, мужчина сел за руль и поехал домой. По дороге его остановили сотрудники ГИБДД.Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 250 часам обязательных работ. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Автомобиль ВАЗ-2101, на котором ехал пьяный сельчанин, конфискован в доход государства.Фото: pixabay.com