Свыше 20 км пути уже модернизировали на ВСЖД

С начала ремонтно-путевой кампании на Восточно-Сибирской железной дороге, которая стартовала 28 апреля, уже обновлено 20 км пути и уложено семь стрелочных переводов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Сейчас ремонт пути проводится на участках Разгон – Облепиха, Гришево – Касьяновка и Подкаменная – Большой Луг в Иркутской области, а также Тимлюй – Селенга в Бурятии.На Байкало-Амурской магистрали предстоит обновление участка Окусикан – Казанкан и пути на станциях Киренга и Куанда.Ремонтно-путевая кампания проводится параллельно с работами по развитию Восточного полигона, которое предусматривает строительство дополнительных путей и разъездов.Фото: предоставлено пресс-службой ВСЖД