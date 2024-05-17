Экономика и бизнес 17.05.2024 в 09:54
Свыше 20 км пути уже модернизировали на ВСЖД
Ремонтно-путевая кампания на магистрали стартовала в конце апреля
Текст: Андрей Константинов
С начала ремонтно-путевой кампании на Восточно-Сибирской железной дороге, которая стартовала 28 апреля, уже обновлено 20 км пути и уложено семь стрелочных переводов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Сейчас ремонт пути проводится на участках Разгон – Облепиха, Гришево – Касьяновка и Подкаменная – Большой Луг в Иркутской области, а также Тимлюй – Селенга в Бурятии.
На Байкало-Амурской магистрали предстоит обновление участка Окусикан – Казанкан и пути на станциях Киренга и Куанда.
Ремонтно-путевая кампания проводится параллельно с работами по развитию Восточного полигона, которое предусматривает строительство дополнительных путей и разъездов.
Фото: предоставлено пресс-службой ВСЖД
Сейчас ремонт пути проводится на участках Разгон – Облепиха, Гришево – Касьяновка и Подкаменная – Большой Луг в Иркутской области, а также Тимлюй – Селенга в Бурятии.
На Байкало-Амурской магистрали предстоит обновление участка Окусикан – Казанкан и пути на станциях Киренга и Куанда.
Ремонтно-путевая кампания проводится параллельно с работами по развитию Восточного полигона, которое предусматривает строительство дополнительных путей и разъездов.
Фото: предоставлено пресс-службой ВСЖД
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