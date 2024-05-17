Экономика и бизнес 17.05.2024 в 09:54

Свыше 20 км пути уже модернизировали на ВСЖД

Ремонтно-путевая кампания на магистрали стартовала в конце апреля
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Свыше 20 км пути уже модернизировали на ВСЖД
С начала ремонтно-путевой кампании на Восточно-Сибирской железной дороге, которая стартовала 28 апреля, уже обновлено 20 км пути и уложено семь стрелочных переводов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Сейчас ремонт пути проводится на участках Разгон – Облепиха, Гришево – Касьяновка и Подкаменная – Большой Луг в Иркутской области, а также Тимлюй – Селенга в Бурятии.

На Байкало-Амурской магистрали предстоит обновление участка Окусикан – Казанкан и пути на станциях Киренга и Куанда.

Ремонтно-путевая кампания проводится параллельно с работами по развитию Восточного полигона, которое предусматривает строительство дополнительных путей и разъездов.

Фото: предоставлено пресс-службой ВСЖД
Теги
ВСЖД

Все новости

В Тункинском нацпарке локализовали пожар
17.05.2024 в 10:43
В Бурятии зафиксировано более 11 тысяч ВИЧ-инфицированных
17.05.2024 в 10:15
Свыше 20 км пути уже модернизировали на ВСЖД
17.05.2024 в 09:54
В Улан-Удэ отложили перекрытие проспекта 50-летия Октября
17.05.2024 в 09:41
В Улан-Удэ вынесен приговор двум телефонным мошенникам
17.05.2024 в 09:37
Житель Бурятии лишился автомобиля, который хотел продать
17.05.2024 в 09:28
В Бурятии продолжают тушить лесные пожары в Тункинском и Муйском районах
17.05.2024 в 09:28
В Бурятии сбили мотоциклиста
17.05.2024 в 09:10
Новые меры поддержки многодетных семей в Бурятии
17.05.2024 в 09:00
В Улан-Удэ жителей дома обсчитали за «коммуналку» на 1,5 миллиона
17.05.2024 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 мая

Читайте также
Технологичный комплекс для хранения картофеля появился в Бурятии
Это будет крупнейшее на Дальнем Востоке овощехранилище
16.05.2024 в 17:56
Бизнесменов Бурятии приглашают на встречи с контрольно-надзорными органами
На них будут обсуждаться актуальные вопросы защиты прав предпринимателей
16.05.2024 в 16:20
Сергей Пашинский расширяет бизнес-империю
Аграрный магнат открыл современное картофелехранилище
15.05.2024 в 14:43
В Бурятии построят высокотехнологичный промышленный комплекс для КРС
Комплекс будет рассчитан на 5 тысяч голов
13.05.2024 в 18:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru