В Тункинском нацпарке локализовали пожар

Его причиной стало неосторожное обращение с огнем

Как сообщили в Тункинском нацпарке, пожар на территории лесничества начался вчера днем, 16 мая. В его тушении на площади 8 гектаров было задействовано 33 государственных инспектора, 12 добровольцев пожарной команды и 13 единиц техники.

Локализовать пожар в Аршанском инспекторском участке удалось лишь к восьми часам вечера.

ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» напоминает жителям и гостям о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности, чтобы не допустить возникновения возгораний. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте по телефону 01 (по мобильному телефону по номеру 112) или по следующим номерам:

Радиорубка – 8 951 628 72 27;

ЕДДС МО «Тункинский район» - 8(30147) 41751.

Фото: Тункинский нацпарк