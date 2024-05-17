Культура 17.05.2024 в 13:25

Театр «Байкал» покажет этническое танцевальное шоу

Оно состоится с 18 по 21 июня в театре оперы и балета
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Текст: Служба информации "Номер один"
Театр «Байкал» покажет этническое танцевальное шоу

Театр «Байкал» приглашает жителей Бурятии на этническое танцевальное шоу «Show of dance» (возрастное ограничение 6+). Шоу состоится с 18 по 21 июня в театре оперы и балета.

«Show of dance» – это отражение богатой культуры и традиций бурят-монголов через синтез современности и этники. Это слияние народных танцев и музыки с современными направлениями.

В основе шоу лежит переплетение мужского и женского. Ровно, как и у юрты – традиционного жилища бурят-монгол, все делится на две части, где правая сторона женская, а левая мужская. Мужская – пропитана духом кочевников, вольных степей, кузнецов и защитников. Их танцы экспрессивны, резки и выразительны. Движения девушек, напротив, хрупкие, легкие. Каждый изгиб тела, взгляд и взмах рук раскрывают характер кочевого народа.

- Особенность проекта – живая музыка народных инструментов. Каждый звук по-своему уникален. Их звучание удивительно точно способно передать звуки природы, придать настроение и увлечь за собой. Услышав эту музыку однажды, вы не забудете ее никогда, - говорит художественный руководитель Жаргал Жалсанов.

Действует программа «Пушкинская карта»

Возрастное ограничение 6+


Фото: Номер один

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