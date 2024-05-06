Общество 06.05.2024 в 09:00

Пенсионный стаж и коэффициенты

Где можно получить выписку?
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Текст: Номер один
Пенсионный стаж и коэффициенты
Pixabay

Вопрос: «Где можно получить информацию о моем пенсионном стаже?» 

Нарана Жалсановна Ц.

Все данные хранятся в электронном документе под названием индивидуальный лицевой счет (ИЛС) в Социальном фонде России. Запросить выписку из своего ИЛС можно онлайн или лично.

Способы получения выписки онлайн:

1.  На портале Госуслуг указать запрос «Выписка из лицевого счета в СФР» и нажать кнопку «Получить выписку». Данные загрузятся автоматически, электронный документ придет в личный кабинет в течение дня.

2.  В личном кабинете на сайте Социального фонда России заказать «Справку о состоянии индивидуального лицевого счета». Справка придет в личный кабинет или на электронную почту.

Если нужна бумажная выписка:

- можно лично обратиться в любое отделение Социального фонда или МФЦ

- можно получить выписку почтой - для этого направить письмо в любое отделение Социального фонда.

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