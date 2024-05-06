Пенсионный стаж и коэффициенты

Вопрос: «Где можно получить информацию о моем пенсионном стаже?»

Нарана Жалсановна Ц.

Все данные хранятся в электронном документе под названием индивидуальный лицевой счет (ИЛС) в Социальном фонде России. Запросить выписку из своего ИЛС можно онлайн или лично.

Способы получения выписки онлайн:

1. На портале Госуслуг указать запрос «Выписка из лицевого счета в СФР» и нажать кнопку «Получить выписку». Данные загрузятся автоматически, электронный документ придет в личный кабинет в течение дня.

2. В личном кабинете на сайте Социального фонда России заказать «Справку о состоянии индивидуального лицевого счета». Справка придет в личный кабинет или на электронную почту.

Если нужна бумажная выписка:

- можно лично обратиться в любое отделение Социального фонда или МФЦ

- можно получить выписку почтой - для этого направить письмо в любое отделение Социального фонда.