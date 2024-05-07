Общество 07.05.2024 в 09:00

Пособие по безработице

Условия подачи заявления
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Текст: Номер один
Пособие по безработице
Номер один

Вопрос: «Можно ли подать заявление на пособие по безработице онлайн?» 

Марина Алексеевна Л.

Да, подать заявление в центр занятости о назначении пособия по безработице можно дистанционно на портале Роструда «Работа в России».

Для того чтобы встать на учет в службе занятости, достаточно просто составить резюме и подать заявление через личный кабинет.

При этом от заявителя не требуется собирать и прикладывать копии документов, в том числе трудовой книжки, справки о среднемесячном заработке за последние 3 месяца, приказа об увольнении от предыдущего работодателя.

Все необходимые сведения и достоверность указанных в заявлении данных будут проверять центры занятости путем межведомственного взаимодействия.

Также в личные кабинеты граждан в режиме онлайн будет поступать информация о возможностях трудоустройства, которую будут обрабатывать специалисты центров занятости на основании резюме.

В случае если в 10-дневный срок трудоустроиться не удастся, на 11-й день гражданин признается безработным, и ему назначается пособие по безработице.

Также подать заявление можно и на Едином портале Госуслуг. Там имеется сервис подачи заявления на получение пособия по безработице и постановки на учет в центре занятости.

Воспользоваться сервисом можно, если пользователь портала:

- был уволен;

- прекратил индивидуальную предпринимательскую, адвокатскую или нотариальную деятельность;

- прекратил регистрацию в качестве самозанятого;

- впервые ищет работу, а также имеет подтвержденную учетную запись на ЕПГУ.

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