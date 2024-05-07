Пособие по безработице
Вопрос: «Можно ли подать заявление на пособие по безработице онлайн?»
Марина Алексеевна Л.
Да, подать заявление в центр занятости о назначении пособия по безработице можно дистанционно на портале Роструда «Работа в России».
Для того чтобы встать на учет в службе занятости, достаточно просто составить резюме и подать заявление через личный кабинет.
При этом от заявителя не требуется собирать и прикладывать копии документов, в том числе трудовой книжки, справки о среднемесячном заработке за последние 3 месяца, приказа об увольнении от предыдущего работодателя.
Все необходимые сведения и достоверность указанных в заявлении данных будут проверять центры занятости путем межведомственного взаимодействия.
Также в личные кабинеты граждан в режиме онлайн будет поступать информация о возможностях трудоустройства, которую будут обрабатывать специалисты центров занятости на основании резюме.
В случае если в 10-дневный срок трудоустроиться не удастся, на 11-й день гражданин признается безработным, и ему назначается пособие по безработице.
Также подать заявление можно и на Едином портале Госуслуг. Там имеется сервис подачи заявления на получение пособия по безработице и постановки на учет в центре занятости.
Воспользоваться сервисом можно, если пользователь портала:
- был уволен;
- прекратил индивидуальную предпринимательскую, адвокатскую или нотариальную деятельность;
- прекратил регистрацию в качестве самозанятого;
- впервые ищет работу, а также имеет подтвержденную учетную запись на ЕПГУ.