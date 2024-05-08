Общество 08.05.2024 в 09:00

Образовательная программа «Время героев» для участников и ветеранов СВО

Как записаться?
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Образовательная программа «Время героев» для участников и ветеранов СВО
Pixabay

Вопрос: «Правда ли, что участники и ветераны СВО могут записаться на новую образовательную программу?»

Виктор Л.

Да, участники и ветераны СВО могут записаться на новую образовательную программу «Время героев». Одна из главных задач программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для работы в государственном и муниципальном управлении, в госкомпаниях. Это предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе. Инициатива позволит бойцам СВО в приоритетном порядке получать высшее образование, в том числе по специальностям гражданской направленности.

Принять участие могут военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом независимо от звания и должности.

‌Как принять участие?

‌- Участники СВО, которые находятся в зоне боевых действий, узнают, как подать заявку на участие, от своих командиров.

- Ветераны, которые уже покинули зону СВО, могут подать заявку на сайте программы. ‌Заявки принимают до 8 апреля.

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