Образовательная программа «Время героев» для участников и ветеранов СВО

Вопрос: «Правда ли, что участники и ветераны СВО могут записаться на новую образовательную программу?»

Виктор Л.

Да, участники и ветераны СВО могут записаться на новую образовательную программу «Время героев». Одна из главных задач программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для работы в государственном и муниципальном управлении, в госкомпаниях. Это предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе. Инициатива позволит бойцам СВО в приоритетном порядке получать высшее образование, в том числе по специальностям гражданской направленности.

Принять участие могут военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом независимо от звания и должности.

‌Как принять участие?

‌- Участники СВО, которые находятся в зоне боевых действий, узнают, как подать заявку на участие, от своих командиров.

- Ветераны, которые уже покинули зону СВО, могут подать заявку на сайте программы. ‌Заявки принимают до 8 апреля.