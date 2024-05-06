В Улан-Удэ изменится график движения автобуса №92

В Улан-Удэ с 7 мая для улучшения транспортного обслуживания населения изменится расписание движения маршрута №92 «мкрн Стеклозавод – Мемориал Победы» в будние дни.

«По обращениям местных жителей изменится время нескольких рейсов в вечернее время», - сообщили в комитете по транспорту.

Расписание маршрута №92 в выходные дни не меняется.

Смотрите актуальный график в карточке ниже:





Фото: «Номер Один»