Общество 06.05.2024 в 09:17

В Улан-Удэ изменится график движения автобуса №92

С 7 мая будет действовать новое расписание
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Текст: Елена Патрикеева
В Улан-Удэ изменится график движения автобуса №92

В Улан-Удэ с 7 мая для улучшения транспортного обслуживания населения изменится расписание движения маршрута №92 «мкрн Стеклозавод – Мемориал Победы» в будние дни.

«По обращениям местных жителей изменится время нескольких рейсов в вечернее время», - сообщили в комитете по транспорту.

Расписание маршрута №92 в выходные дни не меняется.

Смотрите актуальный график в карточке ниже:


Фото: «Номер Один»

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с 1 по 7 мая

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