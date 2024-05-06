Общество 06.05.2024 в 09:17
В Улан-Удэ изменится график движения автобуса №92
С 7 мая будет действовать новое расписание
Текст: Елена Патрикеева
В Улан-Удэ с 7 мая для улучшения транспортного обслуживания населения изменится расписание движения маршрута №92 «мкрн Стеклозавод – Мемориал Победы» в будние дни.
«По обращениям местных жителей изменится время нескольких рейсов в вечернее время», - сообщили в комитете по транспорту.
Расписание маршрута №92 в выходные дни не меняется.
Смотрите актуальный график в карточке ниже:
Фото: «Номер Один»
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