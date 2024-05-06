В Бурятии чиновника наказали за неэффективное использование субсидии

Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе администрации Кяхтинского района.«В 2023 году администрация получила из республиканского бюджета субсидию на внесение изменений в градостроительную документацию и отражению в ней имеющихся в районе зон подтопления в срок до 31 декабря 2023 года. Для выполнения этих работ был заключен контракт с подрядной организацией. Однако до конца года работы по контакту выполнены не были, вследствие чего средства субсидии в полном объёме вернулись в бюджет республики», - рассказали в прокуратуре.В связи с неэффективным использованием субсидии руководитель муниципального казенного учреждения, ответственный за исполнение данных бюджетных обязательств, привлечен к административной ответственности. Чиновник оштрафован на 10 тысяч рублей.Фото: «Номер один»