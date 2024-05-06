Общество 06.05.2024 в 09:32

В Бурятии чиновника наказали за неэффективное использование субсидии

Руководитель муниципального казенного учреждения оштрафован на 10 тысяч рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии чиновника наказали за неэффективное использование субсидии
Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе администрации Кяхтинского района.

«В 2023 году администрация получила из республиканского бюджета субсидию на внесение изменений в градостроительную документацию и отражению в ней имеющихся в районе зон подтопления в срок до 31 декабря 2023 года. Для выполнения этих работ был заключен контракт с подрядной организацией. Однако до конца года работы по контакту выполнены не были, вследствие чего средства субсидии в полном объёме вернулись в бюджет республики», - рассказали в прокуратуре.

В связи с неэффективным использованием субсидии руководитель муниципального казенного учреждения, ответственный за исполнение данных бюджетных обязательств, привлечен к административной ответственности. Чиновник оштрафован на 10 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»
Теги
субсидии прокуратура

Все новости

В Улан-Удэ пройдет концерт «Вальс победного дня»
06.05.2024 в 10:57
Лесные пожары разбушевались на севере Бурятии
06.05.2024 в 10:56
В Бурятии реализуется проект «Доктор Лошадь»
06.05.2024 в 10:52
В Бурятии молодой водитель устроил лобовое ДТП
06.05.2024 в 10:33
В Хоринском районе Бурятии пьяный водитель сбил пьяного пешехода
06.05.2024 в 10:14
В Бурятии продлили прием заявок на республиканский конкурс «Семья и традиции»
06.05.2024 в 10:10
В Бурятии сельчанин на самодельном тракторе задавил супругу
06.05.2024 в 10:03
Студенты и сотрудники БГСХА отреставрировали памятник в Хоринском районе
06.05.2024 в 09:54
В Улан-Удэ серийная воровка отправилась в колонию
06.05.2024 в 09:52
В Бурятии за минувшую неделю 46 жителей стали жертвами мошенников
06.05.2024 в 09:51
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 мая

Читайте также
В Бурятии реализуется проект «Доктор Лошадь»
Он направлен на оказание помощи детям с ДЦП и аутизмом
06.05.2024 в 10:52
Студенты и сотрудники БГСХА отреставрировали памятник в Хоринском районе
Они собрали 52500 рублей на ремонт памятника
06.05.2024 в 09:54
В Улан-Удэ изменится график движения автобуса №92
С 7 мая будет действовать новое расписание
06.05.2024 в 09:17
Пенсионный стаж и коэффициенты
Где можно получить выписку?
06.05.2024 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru