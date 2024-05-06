В Бурятии реализуется проект «Доктор Лошадь»

В Бурятии уже 12 детей с серьезными неврологическим нарушениями получили бесплатную помощь в рамках проекта «Доктор Лошадь». Цель проекта — оказание помощи детям с ДЦП и расстройствами аутического спектра (РАС) через иппотерапию. Это метод реабилитации с использованием верховой езды.

«Специальная врачебная комиссия, состоящая из профильных специалистов - врачей реабилитолога, невролога, травматолога-ортопеда, врача ЛФК и психотерапевта провели оценку состояния и отбор пациентов из регистра больных с ДЦП и находящихся на диспансерном учете с РАС», - рассказали в пресс-службе Детской республиканской клинической больницы.

- Часть пациентов, в основном из районов республики, с ограниченными возможностями передвижения, проходит курс восстановительного лечения в отделении медицинской реабилитации №3 и ежедневно получает иппотерапию на Верхней Березовке. Другая - проходит иппотерапию амбулаторно. Занятия на лошадях проводят специально обученные опытные инструкторы. Лошади также подбираются особенные, согласно требованиям Росстандарта по услуге «иппотерапия», - уточнили в ДРКБ.

Проект реализуется за счет средств «Фонда президентских грантов». Организаторами которого являются конный двор "Гарцующий пони" и Детская республиканская клиническая больница. 96 детей получат помощь в рамках проекта.

- Спустя 2 недели занятий иппотерапией внук стал хорошо держать спину в седле, с ним сначала ездила инструктор, а потом он сам научился. Ему очень нравится катания на лошадях, такие занятия очень помогают. Ребенок с удовольствием посещал занятия. Замечательный проект появился для наших детей, - отметила бабушка одного из детей.

Фото: пресс-служба "ДРКБ"