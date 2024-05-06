Общество 06.05.2024 в 11:08
Социальный фонд Бурятии изменил график работ в праздничные дни
На неделе с 6 по 12 мая прием в клиентских службах отделения СФР в Бурятии будет осуществляться первые три рабочих дня
Социальный фонд Бурятии изменил график работ в праздничные дни. 6 и 7 мая специалисты будут вести прием с 08.30 до 17.30.
8 мая - сокращенный день, специалисты будут принимать с 08.30 до 16.15.
С 13 мая клиентские службы начнут работать в обычном режиме.
Записаться на прием жители Бурятии могут через электронный сервис Социального фонда России. Уточнить актуальное расписание работы ближайшей клиентской службы с учетом всех изменений всегда можно по телефону контакт-центра: 8-800-1-00000-1 (звонок бесплатный из любого региона России).
Фото: отделение СФР по РБ