100 лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны Николаю Агафонову

100-летний день рождения отметил участник Великой Отечественной войны Николай Борисович Агафонов. Уроженец города Улан-Удэ Николай Борисович был призван в армию 19 августа 1942 года, участвовал в советско-японской войне. Награжден медалью «За победу над Японией». Был демобилизован в декабре 1945 года.

Служил минометчиком в отдельном парашютно-десантном батальоне. Работал кочегаром, и затем помощником машиниста на железной дороге. В 1954 году перешел на работу на Хонхолойскую машино-тракторную станцию, осваивал целинные земли, был награжден медалью «За освоение целинных земель».

В 1956 году Николай Борисович перешел работать на автобазу «Бурмонголстрой» на должность тракториста и бульдозериста. Прокладывал трамвайные пути в городе Улан-Удэ. С 1963 по 2000 годы работал трактористом в Улан-Удэнском и Иволгинском лесхозах, занимался посадкой леса. Везде, где он работал, Николай Борисович поощрялся за хороший труд.



У ветерана - большая семья, свой юбилей он отметил рядом с детьми, внуками и правнуками.



В честь 100-летия Николаю Борисовичу вручили персональные поздравления президента РФ В.В. Путина и главы Бурятии А.С. Цыденова, а также сертификат на единовременную денежную выплату.



- Искренне желаем нашему ветерану, долгожителю крепкого здоровья, благополучия и еще много счастливых дней в окружении родных и близких! - сказала при встрече с юбиляром замначальника управления соцзащиты населения по г. Улан-Удэ Евгения Томская.





Фото: минсоцзащиты РБ