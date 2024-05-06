Общество 06.05.2024 в 11:19

100 лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны Николаю Агафонову

Ветеран отметил юбилей в окружении детей, внуков и правнуков
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Текст: Служба информации "Номер один"
100 лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны Николаю Агафонову

100-летний день рождения отметил участник Великой Отечественной войны Николай Борисович Агафонов. Уроженец города Улан-Удэ Николай Борисович был призван в армию 19 августа 1942 года, участвовал в советско-японской войне. Награжден медалью «За победу над Японией». Был демобилизован в декабре 1945 года.

Служил минометчиком в отдельном парашютно-десантном батальоне. Работал кочегаром, и затем помощником машиниста на железной дороге. В 1954 году перешел на работу на Хонхолойскую машино-тракторную станцию, осваивал целинные земли, был награжден медалью «За освоение целинных земель». 

В 1956 году Николай Борисович перешел работать на автобазу «Бурмонголстрой» на должность тракториста и бульдозериста. Прокладывал трамвайные пути в городе Улан-Удэ. С 1963 по 2000 годы работал трактористом в Улан-Удэнском и Иволгинском лесхозах, занимался посадкой леса. Везде, где он работал, Николай Борисович поощрялся за хороший труд.

У ветерана - большая семья, свой юбилей он отметил рядом с детьми, внуками и правнуками. 

В честь 100-летия Николаю Борисовичу вручили персональные поздравления президента РФ В.В. Путина и главы Бурятии А.С. Цыденова, а также сертификат на единовременную денежную выплату.

- Искренне желаем нашему ветерану, долгожителю  крепкого здоровья, благополучия и еще много счастливых дней в окружении родных и близких! - сказала при встрече с юбиляром замначальника управления соцзащиты населения по г. Улан-Удэ Евгения Томская.


Фото: минсоцзащиты РБ

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