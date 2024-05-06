Жители одного из районов Улан-Удэ почти на 4 месяца останутся без горячей воды

Мэрия Улан-Удэ обнародовала график отключения горячей воды. Согласно опубликованной информации, в Советском районе её не будет с 10 мая по 31 августа.В Железнодорожном районе у потребителей, подключенных к теплотрассе №1, воды не будет 10-13 мая, 29-30 мая, 3-7 июня, 15-24 июля.У потребителей, подключенных к теплотрассам №3 и №4, горячей воды не будет 10-12 мая, 3-7 июня, 15-24 июля.В Октябрьском районе у потребителей, подключенных к теплотрассе №5, горячей воды не будет 10-12 мая, 3-12 июня, 15-24 июля, 21-25 августа.У потребителей, подключенных к теплотрассе №6, горячей воды не будет 10-13 мая, 3-13 июня, 15-24 июля, 21-25 августа.В микрорайонах Загорск и Аэропорт воды не будет 10-12 мая и 14-27 августа.В микрорайоне Заречный горячую воду отключат 10-12 мая и 17-30 июля.У потребителей, подключенных к котельной Юго-Западная, воды не будет 10-12 мая, а также 31 июля - 13 августа.Фото: «Номер один»