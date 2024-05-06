Жители Бурятии могут разместить портреты своих дедушек-героев ВОВ на стене Памяти

Жители Бурятии могут разместить портреты своих дедушек-героев Великой Отечественной войны на стене Памяти. Стена Памяти Бессмертного полка организована в здании филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии.

Кроме того, на этой стене можно также разместить фотографии героев-участников специальной военной операции.

В первый же день акции практически вся стена была заполнена портретами героев защитников Родины.

- Мы гордимся нашими земляками, защитивших страну тогда и защищающих сейчас Родину. Мы будем помнить всегда о подвигах земляков! – сказали организаторы памятного стенда.





Фото: Фонд "Защитники Отечества"