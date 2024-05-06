Общество 06.05.2024 в 11:48
Жители Бурятии могут разместить портреты своих дедушек-героев ВОВ на стене Памяти
Акция проходит в преддверии Дня Победы
Жители Бурятии могут разместить портреты своих дедушек-героев Великой Отечественной войны на стене Памяти. Стена Памяти Бессмертного полка организована в здании филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии.
Кроме того, на этой стене можно также разместить фотографии героев-участников специальной военной операции.
В первый же день акции практически вся стена была заполнена портретами героев защитников Родины.
- Мы гордимся нашими земляками, защитивших страну тогда и защищающих сейчас Родину. Мы будем помнить всегда о подвигах земляков! – сказали организаторы памятного стенда.
Фото: Фонд "Защитники Отечества"