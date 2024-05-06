Общество 06.05.2024 в 15:39
Будущих гидов-экскурсоводов приглашают на образовательный семинар
Встречи пройдут на Байкале 30 и 31 мая
ФГБУ «Заповедное Подлеморье» объявляет о новом наборе на семинар для гидов Забайкальского национального парка.
- В связи с огромным количеством желающих принять участие в информационном семинаре для гидов, руководством ФГБУ «Заповедное Подлеморье» было решено провести ещё одну образовательную встречу 30 и 31 мая, - сообщили в нацпарке.
Условия участия остаются прежними: первым испытанием для будущих гидов-экскурсоводов остаётся тестирование.
Затем – обязательное очное участие в мероприятии в п. Усть-Баргузин и на территории национального парка, защита темы на маршруте. Чтобы попасть в список претендентов, нужно отправить заявку на электронную почту n.butorova@pdmr.ru до 21 мая.Возрастное ограничение 18+
Фото: Номер один