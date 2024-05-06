Для школьников Бурятии проведут конкурс видеороликов о железной дороге

Школьников Бурятии приглашают принять участие в III Всероссийском конкурсе видеороликов о роли железной дороги в годы Великой Отечественной войны (6+). Цель конкурса - рассказать о судьбах и подвиге людей, трудившихся на железных дорогах в годы войны, с помощью жанра «интервью».

Железная дорога сегодня – это километры магистралей, соединяющие самые отдаленные уголки России, а во время Великой Отечественной войны железные дороги спасали миллионы людей.

В конкурсе могут принять участие школьники от 10 до 18 лет. Принимаются индивидуальные и групповые работы.

Срок подачи заявок: с 8 апреля по 17 мая 2024 (включительно).

Конкурс включен министерством просвещения России в п.75 Всероссийского сводного календарного плана образовательных и конкурсных мероприятий по научно-техническому творчеству на 2023-2024 учебный год.

Подать заявки, увидеть работы и узнать подробную информацию Конкурсе можно на официальном сайте https://железныедорогипобеды.рф.

Возрастное ограничение 6+





Фото: Номер один