Общество 06.05.2024 в 16:39

Власти Улан-Удэ пополняют бюджет за счет автомобилистов

Любителей парковки на газонах стали массово штрафовать
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Текст: Андрей Константинов
Власти Улан-Удэ пополняют бюджет за счет автомобилистов
В Улан-Удэ 75 водителей оштрафовали за парковку на газоне, на проверке находятся еще 300 аналогичных нарушений, сообщили в Комитете городского хозяйства мэрии. Из-за того, что горожане паркуют свои автомобили в неположенных местах, природные газоны уничтожаются, а в городе не создается нормальный зеленый покров, отмечают власти.

- Специалисты Управления административного контроля ежедневно фиксируют нарушения, связанные с парковкой автомобилей на газонах. Их помогает выявить программно-аппаратный комплекс «Дозор-М». Планшет крепится на стекле служебного автомобиля и в реальном времени фиксирует изображения транспортных средств, которые припаркованы на озелененных территориях. Комплекс распознает государственные номера. Также сотрудники управления могут сами ходить вместе с планшетом «Дозор-М» и фиксировать нарушения, - рассказали в мэрии города.

Как отмечают городские власти, ежедневно фиксируется порядка 20-30 таких нарушителей. Чаще всего правила парковки нарушают на ул. Революции 1905 года, ул. Путейская, ул. Шульца, ул. Туполева, ул. Солнечная, проспекте Победы и проспекте Автомобилистов, а также во дворах многоквартирных домов.

– Мы призываем граждан не парковаться на территориях, предназначенных для озеленения. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей – для физических лиц, и от 30 до 50 тысяч рублей - для юридических лиц, - сообщила начальник Управления административного контроля Светлана Григорьева.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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