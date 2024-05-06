Власти Улан-Удэ пополняют бюджет за счет автомобилистов

В Улан-Удэ 75 водителей оштрафовали за парковку на газоне, на проверке находятся еще 300 аналогичных нарушений, сообщили в Комитете городского хозяйства мэрии. Из-за того, что горожане паркуют свои автомобили в неположенных местах, природные газоны уничтожаются, а в городе не создается нормальный зеленый покров, отмечают власти.- Специалисты Управления административного контроля ежедневно фиксируют нарушения, связанные с парковкой автомобилей на газонах. Их помогает выявить программно-аппаратный комплекс «Дозор-М». Планшет крепится на стекле служебного автомобиля и в реальном времени фиксирует изображения транспортных средств, которые припаркованы на озелененных территориях. Комплекс распознает государственные номера. Также сотрудники управления могут сами ходить вместе с планшетом «Дозор-М» и фиксировать нарушения, - рассказали в мэрии города.Как отмечают городские власти, ежедневно фиксируется порядка 20-30 таких нарушителей. Чаще всего правила парковки нарушают на ул. Революции 1905 года, ул. Путейская, ул. Шульца, ул. Туполева, ул. Солнечная, проспекте Победы и проспекте Автомобилистов, а также во дворах многоквартирных домов.– Мы призываем граждан не парковаться на территориях, предназначенных для озеленения. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей – для физических лиц, и от 30 до 50 тысяч рублей - для юридических лиц, - сообщила начальник Управления административного контроля Светлана Григорьева.Фото: мэрия Улан-Удэ