Штурмовик из Бурятии добился выплаты за ранение

В ноябре 2023 года к Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась мать участника спецоперации по вопросу оказания помощи в получении выплаты по ранению. Как следовало из обращения женщины, в мае 2023 года её сын добровольно подписал контракт с Министерством обороны РФ, а в июле 2023 года прибыл в зону СВО в должности штурмовика.В начале августа в ходе боя мужчина попал под минометный обстрел и получил минно-взрывную травму, которая предусматривает выплату в размере 3 млн. рублей. Однако в ходе лечения военнослужащего неоднократно переводили в разные медицинские учреждения Минобороны, из-за чего он не смог получить необходимые для выплаты справки.«В связи со сложившейся ситуацией Юлия Жамбалова направила обращения в несколько ведомств, войсковую часть, военный клинический госпиталь, командующему войсками Центрального военного округа и нескольким военным прокурорам. В результате рассмотрения обращений военнослужащий получил копию справки о ранении, после чего ему произвели выплату в полном объеме», - сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека.Фото: «Номер один»