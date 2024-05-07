Общество 07.05.2024 в 12:14

Жительница Улан-Удэ сохранила 4 миллиона рублей благодаря сотруднице банка

Менеджер поняла, что женщина находится под влиянием аферистов
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ сохранила 4 миллиона рублей благодаря сотруднице банка
Врио начальника Управления МВД России по Улан-Удэ Григорий Смирнов поблагодарил менеджера одного из банков города, которая вовремя распознала обман и помогла горожанке сохранить сбережения.

Как рассказали в МВД Бурятии, в конце апреля в офис банка обратилась 53-летняя женщина с просьбой срочно выдать ей хранящиеся на счетах сбережения в размере 4 миллиона рублей. Менеджер, заметив волнение горожанки, попыталась выяснить причину срочности совершения операций и предупредила, что для выдачи столь крупной суммы необходимо время. Также в банк были вызваны правоохранители.

Прибывшие на место полицейские в доверительной беседе с гражданкой выяснили, что она находится под влиянием мошенников. Улан-удэнка сообщила, что утром ей поступило сообщение от бывшего начальника, который рассказал о проверке ФСБ по факту утечки персональных данных. Далее по сценарию с ней связались лже-правоохранители. Они убедили горожанку, что мошенники завладели доступом к ее банковским счетам и скоро похитят сбережения, чтобы перевести их на финансирование деятельности иностранных террористов. А владелица счетов будет привлечена к уголовной ответственности за поддержку запрещенных организаций, так как средства переведут от ее имени. Но есть выход - перевод средств на «безопасные счета».

Женщина отправилась в банк, чтобы снять деньги и осуществить переводы. Но благодаря бдительности менеджера 4 миллиона рублей не достались мошенникам.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

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