Общество 08.05.2024 в 08:00

Загадка бурятских электроопор

Вот и настало время теорий о рептилоидах, инопланетянах, великанах и колдунах
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Текст: Номер один
Загадка бурятских электроопор

В Бурятии гадают, кто же так разозлился, что смял огромные электроопоры ЛЭП, словно бумажки. И пусть власти пытаются убедить всех, что дело в шквалистом ветре. Мы-то с вами знаем… 

 Сразу несколько огромных электроопор в ночь на 1 мая превратились в груду металла. Официальная версия - ураганный ветер, который обрушился на республику в ту ночь. Но есть вопросы: почему именно эти две опоры искорежены, а остальные стоят как ни в чем не бывало? Причем удивляются даже в «Бурятэнерго».

 - Это довольно необычное явление, хоть и наблюдается иногда после урагана. Специалисты пока точно не знают, что именно послужило ему причиной. Никаких возгораний поблизости, способных повлиять на металл опор, не зафиксировано. К качеству изделий также претензий не предъявлялось. Да и сами опоры относительно новые: установлены они в 2001 году и рассчитаны на 50-летний срок эксплуатации. Все остальные опоры этой ЛЭП выстояли. Расследовать инцидент будет специальная комиссия. Пока же основной видимой причиной повреждения считается сила ветра, - рассказали в компании.

 Итак, вопрос знатокам: кто это сделал? Теории о великанах и инопланетянах отбросим и вспомним о том, что инцидент случился на 1 мая, когда все трудящиеся отмечали праздник. Не исключено, что некие весельчаки, перебрав с напитками, решили испытать свои силы.

 И да, коррупция при строительстве ЛЭП, откаты, дешевые материалы и ошибки подрядчика тут совершенно ни при чем (наверное).

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