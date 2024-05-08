В Улан-Удэ 9 мая прозвучит полуденный выстрел из пушки

В Улан-Удэ 9 мая в 12:00 на сопке в микрорайоне Шишковка произведут полуденный выстрел из 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Он посвящен 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Почетный залп даст Леонид Кириллович Синегрибов, малолетний узник фашизма, председатель Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, Почетный гражданин Республики Бурятия», - рассказали в администрации города.

В мероприятии примут участие парадные расчеты 36-ой общевойсковой армии, кадеты республиканской школы-интерната и юнармейцы.

В мэрии напомнили, что ритуал полуденного выстрела введен в Улан-Удэ 12 декабря 2023 года, в День Конституции России. Новая традиция связана с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести» и посвящена значительному вкладу жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне, и проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Фото: из архива Администрации Улан-Удэ