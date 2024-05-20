Происшествия 20.05.2024 в 12:39

В Бурятии потушили пожар на производственной базе

Огонь уничтожил два цеха
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии потушили пожар на производственной базе
В Бурятии огнеборцы ликвидировали возгорание на производственной базе в Нижнеангарске. Как уточнили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, пожар произошел в здании цеха по изготовлению пенопласта и пристроенного столярного цеха. Общая площадь возгорания составила 442 кв.м.

«На месте возгорания проводится проливка и разбор конструкций. Причины пожара выясняются, на месте работает дознаватель МЧС России», - сообщили в агентстве.

Всего в тушении пожара участвовало 12 человек и 4 единицы техники.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

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