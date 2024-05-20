Культура 20.05.2024 в 12:09

Бурятский кукольный театр «Ульгэр» в октябре получит новое здание

Накануне получения большого объекта поднимается вопрос расширения штата театра
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Текст: Петр Санжиев
Бурятский кукольный театр «Ульгэр» в октябре получит новое здание
Возведение нового здания для театра кукол в Улан-Удэ идет хорошими темпами. Поэтому в октябре его хотят ввести в эксплуатацию. Все ждут это долгожданное событие в культурной жизни Бурятии.

А пока в республике планируют организовать гастроли студентов-театралов, которые вскоре вольются в штат «Улэгэра». Это 13 человек (в т. ч. 8 непосредственно будущих актеров), которые проходят целевое обучение в профильном ВУЗе в Санкт-Петербурге. Они третьекурсники факультета «Театр кукол». Получив диплом, они должны будут отработать в театре несколько лет. Сегодня поднимается вопрос о расширении штата.

Студенты-кукольники покажут три спектакля. Гастроли пройдут в начале июля в Улан-Удэ, а также Хоринском, Еравнинском и некоторых других районах. Выбор районов обусловлен тем, откуда родом студенты-гастролеры. Это традиция - студенты приезжают выступить перед земляками.

Бурятский театр кукол «Ульгэр» является известным и уважаемым учреждением. Он завоевал несколько престижных российских премий «Золотая маска».

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 15 по 21 мая

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