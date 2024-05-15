В Улан-Удэ состоится рейд по собакам

В ходе рейда будут проверять порядок содержания домашних собак, а также отлавливать безнадзорных животных, сообщили в мэрии.Также в мобильном пункте в 119-м микрорайоне у дома №110 вблизи магазина «Дарина» с 10 до 16 часов можно будет бесплатно поставить прививку от бешенства своим животным и зарегистрировать их. Регистрация платная - 386 рублей.Сообщить о нарушении правил содержания животных, оставить заявку на отлов можно по телефону оперативного штаба: +7-983-433-75-44.Фото: «Номер один»