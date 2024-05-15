Общество 15.05.2024 в 13:54

В Улан-Удэ состоится рейд по собакам

Он пройдет 16 мая в районе 100-х кварталов
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ состоится рейд по собакам
В ходе рейда будут проверять порядок содержания домашних собак, а также отлавливать безнадзорных животных, сообщили в мэрии.

Также в мобильном пункте в 119-м микрорайоне у дома №110 вблизи магазина «Дарина» с 10 до 16 часов можно будет бесплатно поставить прививку от бешенства своим животным и зарегистрировать их. Регистрация платная - 386 рублей.

Сообщить о нарушении правил содержания животных, оставить заявку на отлов можно по телефону оперативного штаба: +7-983-433-75-44.

Фото: «Номер один»
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