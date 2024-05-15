Жительница Улан-Удэ засудила «Вайлдберриз»

Улан-удэнка обратилась за защитой своих трудовых прав в Октябрьский районный суд. В исковом заявлении она просила признать правоотношения между ней и ООО «Вайлдберриз» трудовыми, обязать интернерт-магазин заключить с ней трудовой договор, внести в трудовую книжку запись о приеме на работу на должность менеджера и представить сведения о трудовых отношениях, размере выплаченной зарплаты в налоговую, ФСС и ТФОМС.

Как следует из материалов дела, в ноябре 2023 г. между истцом и ответчиком сложились трудовые отношения, что подтверждается договором об оказании услуг, который по своей сути является трудовым договором. Женщина работала в пункте выдачи заказов с 09:00 до 21:00 часов по графику: два рабочих дня, два выходных.

За каждую смену она получала 2200 рублей, а также проценты от продаж и принятого товара. Зарплата выплачивается раз в неделю по понедельникам, отпускных нет.

«Фактически между истцом и ответчиком сложились трудовые отношения, выплачивалась заработная плата. Вместе с тем, трудовые отношения не были оформлены, работодатель отказался заключить с истцом трудовой договор, поэтому истец лишена прав на предоставление ежегодного отпуска, запись о работе в трудовую книжку не внесена», - отмечается в материалах дела.

В судебном заседании истец исковое заявление поддержала. Суду пояснила, что отношения сторон являются трудовыми, поскольку она лично выполняет трудовые обязанности менеджера по работе с клиентами в соответствии с графиком работы, установленным работником ООО «Вайлдберриз».

«Она обязана находиться на работе в определенное время, в противном случае будет привлечена к ответственности, сократят выплаты. Обязана соблюдать правила внутреннего распорядка, открывать и закрывать в определенное время пункт выдачи товара, с целью контроля за соблюдением указанной обязанности ведется видеонаблюдение, для нее создано место работы, которое оснащено оргтехникой, средством связи, видеокамерой, она не вправе покинуть рабочее время с 09 ч. до 21 ч. Указанные обстоятельства свидетельствуют о трудовых отношениях», - добавила истец в подтверждение трудовых отношений.

Суд решил исковые требования горожанки к ООО «Вайлдберриз» удовлетворить и обязал ООО «Вайлдберриз» заключить трудовой договор о приеме на работу на должности менеджера по работе с клиентами, внести об этом запись в трудовую книжку работника, представить сведения о трудоустройстве, размерах выплаченной заработной платы в ИФНС № 1 по г. Улан-Удэ, отделение пенсионного и социального страхования РФ по Республике Бурятия Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Бурятия.