Земского учителя из Бурятии заставили вернуть два миллиона

Министерство образования и науки обратилось в Советский районный суд с иском, требуя взыскать с уволившейся учительницы 2 000 000 руб.

Минобразования Бурятии в 2020 году заключило с педагогом договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему на работу в рамках госпрограммы «Развитие образования» (проект «Земский учитель»).

Педагог трудоустроилась в одну из сельских школ в Бурятии. Женщина получила положенную выплату суммой 2 000 000 руб., при этом она приняла на себя обязательства исполнять трудовые обязанности в течение пяти лет со дня заключения трудового договора. В случае прекращения трудового договора до истечения пятилетнего срока она обязана возвратить единовременную компенсационную выплату в полном объеме в республиканский бюджет.

Вскоре женщина по своей инициативе расторгла трудовой договор.

На суде она заявила, что деньги уже потратила, а уволилась в связи с необходимостью прохождения длительного лечения. В суде женщина подтвердила, что в настоящее время является нетрудоспособной в связи с перенесенной операцией.

Суд решил, что данное обстоятельство достаточным основанием для представления отсрочки не является.

«Как следует из пояснений, данных в судебном заседании, в настоящее время она трудоустроена, временно нетрудоспособна, но имущественное положение даже после окончания периода нетрудоспособности не позволит исполнить решение суда в полном объеме», - отмечается в материалах дела.

Суд решил исковые требования министерства образования и науки Республики Бурятия удовлетворить и взыскать с женщины в пользу министерства единовременную компенсационную выплату в сумме 2 000 000 руб, а также госпошлину в сумме 18 200 руб.





Фото: "Номер один"