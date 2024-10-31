Общество 31.10.2024 в 16:56

Ветераны СВО могут возместить расходы на технические средства реабилитации

Расходы свыше стоимости электронного сертификата покроет фонд «Защитники Отечества»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Ветераны СВО могут возместить расходы на технические средства реабилитации

Ветераны СВО в Бурятии могут возместить расходы по техническим средствам реабилитации. Расходы свыше стоимости электронного сертификата покроет фонд «Защитники Отечества».

- Фонд «Защитники Отечества» производит доплату ветеранам боевых действий с инвалидностью для приобретения технических средств реабилитации по наиболее дорогостоящим и востребованным видам ТСР - протезы, кресла-коляски и слуховые аппараты, - сообщили в филиале фонда в Бурятии.

Ветерану необходимо обратиться в Социальный фонд для получения электронного сертификата. Если стоимость технического средства реабилитации превышает сумму, указанную в электронном сертификате, то доплата до предельной стоимости поставщику производится за счет средств фонда.

Для получения поддержки и консультации по этому вопросу можно обращаться в Социальный фонд России и к социальным координаторам филиала фонда «Защитники Отечества» в республике Бурятия.

Контактные данные координаторов по ссылке.

Подробная информация о доплате к стоимости электронного сертификата на приобретение ТСР, а также необходимые документы представлены на сайте фонда.

 

Фото: Номер один

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