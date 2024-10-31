Предприниматели Бурятии получат субсидии на развитие туризма. Заявки принимаются до 5 ноября.

- Продолжается конкурсный отбор на получение субсидий на развитие туризма. 11 октября 2024 года начался приём заявок на получение субсидий на развитие туристской инфраструктуры и проведение событийных мероприятий в республике Бурятия. Заявки принимаются с 00:00 11 октября до 00:00 05 ноября 2024 года на портале, - сообщили в минтуризма РБ.

Конкурсные отборы проходят по направлениям: развитие туристской инфраструктуры, и поддержка и продвижение событийных мероприятий. Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Подробная информация о конкурсе в социальных сетях министерства туризма РБ.

Фото: Номер один