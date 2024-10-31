Общество 31.10.2024 в 17:08

Игорь Шутенков: в Улан-Удэ будет красивая Набережная

Она протянется от автовокзала до Удинского моста
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Текст: Андрей Константинов
Игорь Шутенков: в Улан-Удэ будет красивая Набережная
Фото: скриншот видео
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал о набережной в центре города и благоустройстве вдоль Уды в Октябрьском районе. По словам градоначальника, набережная протянется от Удинского моста до автовокзала и будет частью большого архитектурного ансамбля, включая театр «Байкал» и Национальный музей и жилые кварталы.

- Набережную мы планирует от «Пионера» и практически за мост мы уходим. Там уже формируется новая набережная по Уде с частным инвестором вдоль реки примерно до района, где бы выходил бульвар Карла Маркса. И в плане у нас там построить пешеходный мост, - заявил мэр в интервью телеканалу «Тивиком».

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