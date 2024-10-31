Предприимчивые джидинцы украсили въезд в свое село

При въезде в село Малый Нарын в Джидинском районе установлена красочная стела, обозначающая начало села и его название. К созданию этого объекта пришли активные жители села.

- Чтобы задуманное стало реальностью, был написан проект ТОС «Малый Нарын», подготовленный Цыденовой Галиной Борисовной. С ее легкой руки, этот проект вознагражден суммой в 50 тысяч рублей, - сообщили в администрации района.

Эскиз, макет стелы, каждая буква стелы, узоры выполнены мастером Даши Цыденовым.

Местные жители Валерий Цырендашиев и Даши Цыденов провели необходимые сварочные работы. Работу по подготовке основания стелы, ее заливку бетоном взяли на себя мужчины села Малый Нарын, а покраску выполнили женщины села.

Фото: администрация Джидинского района