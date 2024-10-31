Общество 31.10.2024 в 17:16

Предприимчивые джидинцы украсили въезд в свое село

Это стало возможным благодаря проекту местного ТОСа
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Предприимчивые джидинцы украсили въезд в свое село

При въезде в село Малый Нарын в Джидинском районе установлена красочная стела, обозначающая начало села и его название. К созданию этого объекта пришли активные жители села.

- Чтобы задуманное стало реальностью, был написан проект ТОС «Малый Нарын», подготовленный Цыденовой Галиной Борисовной. С ее легкой руки, этот проект вознагражден суммой в 50 тысяч рублей, - сообщили в администрации района.

Эскиз, макет стелы, каждая буква стелы, узоры выполнены мастером Даши Цыденовым.

Местные жители Валерий Цырендашиев и Даши Цыденов провели необходимые сварочные работы. Работу по подготовке основания стелы, ее заливку бетоном взяли на себя мужчины села Малый Нарын, а покраску выполнили женщины села.

 

Фото: администрация Джидинского района

Все новости

Жителей Бурятии предупреждают об обмане при покупке дров
31.10.2024 в 18:30
В Бурятии сошли с рельсов тепловоз и вагон с углем
31.10.2024 в 18:04
Госуслуги призвали пользователей перенести почту с Gmail на другую платформу
31.10.2024 в 17:43
Предприимчивые джидинцы украсили въезд в свое село
31.10.2024 в 17:16
Игорь Шутенков: в Улан-Удэ будет красивая Набережная
31.10.2024 в 17:08
В Бурятии мужчина на автомобиле пытался похитить девочку
31.10.2024 в 16:59
Ветераны СВО могут возместить расходы на технические средства реабилитации
31.10.2024 в 16:56
Предприниматели Бурятии получат субсидии на развитие туризма
31.10.2024 в 16:11
В Бурятии недостатки на мосту за 70 миллионов обещали устранить
31.10.2024 в 15:58
В Бурятии молодой сельчанин обворовал пустующий дом
31.10.2024 в 15:41
ЗУРХАЙ
с 30 октября по 5 ноября

Читайте также
Жителей Бурятии предупреждают об обмане при покупке дров

Покупателей призывают проверять количество дров при покупке

31.10.2024 в 18:30
Госуслуги призвали пользователей перенести почту с Gmail на другую платформу
Это связано с ограничениями, введенными компанией Google
31.10.2024 в 17:43
Игорь Шутенков: в Улан-Удэ будет красивая Набережная
Она протянется от автовокзала до Удинского моста
31.10.2024 в 17:08
Ветераны СВО могут возместить расходы на технические средства реабилитации
Расходы свыше стоимости электронного сертификата покроет фонд «Защитники Отечества»
31.10.2024 в 16:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru